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Mardin 1969 Spor - Bodrum FK: 1-0

Mardin 1969 Spor - Bodrum FK: 1-0
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TFF 1’inci Lig’in 6’ncı hafta maçında Mardin 1969 Spor, konuk ettiği Bodrum FK’yı 1-0 yendi.

TFF 1'inci Lig'in 6'ncı hafta maçında Mardin 1969 Spor, konuk ettiği Bodrum FK'yı 1-0 yendi.

Artuklu ilçesindeki Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayan karşılaşmayı Emre Kaan Çalışkan ile yardımcıları Arif Dilmeç ve Çağrıcan Pazarcıklı yönetti. Mardin 1969 Spor karşılaşmaya Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Denic, Kayode, Dimitrov, Uğur Adem Gezer, Eray Korkmaz, Mustafa Şengül, Alhassan, Teklic ve Wilks 11'i ile çıktı. Bodrum FK ise Sousa, Mustafa Erdilmen, Ege Bilsel, Loshaj, Ege Arslan, Yusuf Sertkaya, Ali Aytemur, İsmail Tarım, Emre Kaplan ve Providence ile sahada yer aldı.

Bodrum FK taraftarı için ayrılan konuk tribününde tek bir taraftarın bulunması dikkat çekerken, her iki takım da maça kontrollü olarak başladı. İlk yarı 0-0 biten maçın ikinci yarısına etkili başlayan Mardin 1969 Spor, 52'nci dakikada Teklic'in ayağından bulduğu golle durumu 1-0'a getirdi. Maçın kalan bölümünde başka gol olmayınca müsabaka ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Mardin 1969 Spor, geride kalan 6 haftada 3 galibiyet ve 3 beraber alırken, topladığı 12 puanla grupta 4'üncü sırada bulunuyor. Galibiyete hasret ege temsilcisi Bodrum FK ise 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile topladığı 4 puanla 16'ncı sırada yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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