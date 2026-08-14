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Mardin 1969 Spor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Mardin 1969 Spor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Mardin 1969 Spor, 1'inci Lig'in ikinci haftasında 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da sahasında Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda yapılan antrenman; ısınma, pas, dar alanda oyun, top kapma ve çift kale maçla tamamlandı.

MARDİN 1969 Spor, 1'inci Lig'in ikinci haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

1'inci Lig'in ilk haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile golsüz berabere kalan Mardin 1969 Spor, 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Antalyaspor'u konuk edeceği maçının hazırlarını sürdürüyor. Teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde, Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'ndaki antrenman ısınma hareketleriyle başladı, pas ve dar alanda oyun çalışmalarıyla devam etti. Top kapma çalışmaları gerçekleştirilen antrenman, taktik ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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