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Mardin 1969 Spor, 6 futbolcuyla yollarını ayırdı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, Barış Sağır, Mehmet Manış, Mertan Caner Öztürk, Miraç Acer, Özgür Sert ve Muhammed Ali Doğan ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 6 futbolcuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Barış Sağır, Mehmet Manış, Mertan Caner Öztürk, Miraç Acer, Özgür Sert ve Muhammed Ali Doğan ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, futbolculara teşekkür edilerek, kariyerlerinde başarılar dilendi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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