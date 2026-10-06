Haberler

Mardin 1969 Spor, 11 Ekim'de Bursaspor deplasmanı hazırlıklarını sürdürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin 1969 Spor, 11 Ekim'de Bursaspor deplasmanı hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin 1969 Spor, 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında 11 Ekim Pazar günü deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Artuklu Hamzabeyli Antrenman Sahası'nda Teknik Direktör Ivaylo Petev yönetiminde yapılan antrenmanda taktik çalışma gerçekleştirildi.

MARDİN 1969 Spor, 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında 11 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Artuklu Hamzabeyli Antrenman Sahası'nda teknik direktör Ivaylo Petev yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, idmanın ilk bölümünde açma-germe ve ısınma hareketleri yaptı. Isınmanın ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştiren futbolcular, antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışma üzerinde durdu. Teknik direktör Petev, oyuncularına maçın oyun planına ilişkin çeşitli uyarılarda bulunurken antrenman taktik çalışmanın ardından tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 110 sitede yayınlandı.
Geleneğiniz batsın! Tüfekli kutlama Cezayir'de can almaya devam ediyor

Geleneğiniz batsın!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan dizelde tarihi karar! 'Eşi benzeri görülmemiş adım' diyerek duyurdu

Trump'tan tarihi karar! "Eşi benzeri görülmemiş adım" diyerek duyurdu
Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç'un o sözleri yeniden gündeme geldi

Canlı yayında adını verdiği ismin hayatı zehir oldu

Pastırma sıcakları geliyor! Bazı illerde termometreler 30 dereceyi görecek

Pastırma sıcakları geliyor! Bazı iller 30 dereceyi görecek
23 yaşındaki fenomen kayboldu, polis cinayeti doğruladı: Cesedi hala bulunamadı

23 yaşındaki fenomen kayboldu, polis cinayeti doğruladı
Yok artık daha neler! Bu yapılan Boupendza'nın kemiklerini sızlatacak

Bu yapılan Boupendza'nın kemiklerini sızlatacak
Düğün günü 'Evlilikten korkuyorum' deyip gelmedi! Yargıtay emsal bir karara imza attı

Düğün günü bunu söyleyip gelmeyen damada tazminat şoku
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar

İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar