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Mardin 1969, Batman Petrolspor'u ağırlayacağı maç hazırlıklarına Hamzabey'de başladı

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Mardin 1969, Batman Petrolspor'u ağırlayacağı maç hazırlıklarına Hamzabey'de başladı
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Mardin 1969 Spor, Batman Petrolspor ile oynayacağı 14. hafta maçının hazırlıklarına Hamzabey Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Ivaylo Petev yönetimindeki idmanı Vali Tuncay Akkoyun ve kulüp yöneticileri izledi; özel gereksinimli bireyler futbolcularla buluştu.

Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Batman Petrolspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Hamzabey Tesisleri'nde, teknik direktör Ivaylo Petev yönetimindeki antrenmanda futbolcular, top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç ve taktik idmanı yaptı.

Mardin 1969 Spor ile Batman Petrolspor, 8 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda karşılaşacak.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile kulüp yöneticileri de antrenmanı takip etti.

Öte yandan Mardin Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı Engelsiz Yaşam Merkezi'nden özel gereksinimli bireyler, antrenmandan sonra futbolculara bir araya geldi.

Kaynak: AA
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