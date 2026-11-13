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Mardin 1969, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına Hamzabeyli'de başladı

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Mardin 1969, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına Hamzabeyli'de başladı
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Trendyol 1. Lig ekibi Mardin 1969, ligin 15. haftasında sahasında oynayacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarına teknik direktör Ivaylo Petek yönetiminde başladı. Karşılaşma 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969, ligin 15. haftasında sahasında oynayacağı Bandırmaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ivaylo Petek yönetiminde Hamzabeyli Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen idman, futbolcuların koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Açma-germe çalışması yapan futbolcular, antrenmanın son bölümünde topla çalışmalar gerçekleştirdi.

Mardin 1969-Bandırmaspor maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA
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