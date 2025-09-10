Haberler

Marco Asensio transferinde gerçek ortaya çıktı! Bayern Münih'in kapısından döndü

Marco Asensio transferinde gerçek ortaya çıktı! Bayern Münih'in kapısından döndü
Jamal Musiala'nın sakatlığı sonrası menajer Jorge Mendes, Fenerbahçe'ye transfer olan Marco Asensio'yu Bayern Münih'e önerdi. Alman devi, Asensio için olumlu yaklaşsa da maaşının çok yüksek bulunması sebebiyle transferi gerçekleştiremedi.

Fransız devi Paris Saint-Germain'den Fenerbahçe'ye transfer olan İspanyol futbolcu Marco Asensio için çarpıcı bir transfer detayı ortaya çıktı.

BAYERN MÜNİH'İN KAPISINDAN DÖNDÜ

Alman basını Bild'de yer alan habere göre; Bayern Münih'te yıldız orta saha oyuncusu Jamal Musiala'nın sakatlığı sonrası menajer Jorge Mendes, Alman ekibine PSG'de kadroda düşünülmeyen Marco Asensio'yu önerdi. Alman devi, bu öneri sonrasında Asensio'ya olumlu yaklaştı. Ancak Bayern Münih'in Asensio'nun maaşını cok bularak karşılayamadığı ve bu nedenle de transferi gerçekleştiremediği belirtildi.

FENERBAHÇE'YE GİTTİ

Bu gelişme sonrası Bayern Münih ve Asensio arasındaki görüşmeler durdu. Devreye giren Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızın transferini bitirdiği aktarıldı.

