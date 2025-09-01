Fenerbahçe'nin Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibinden 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurduğu İspanyol futbolcu Marco Asensio, sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki oyuncunun Medicana Ataşehir Hastanesinde kan tetkikleri ile başlayan sağlık kontrolleri ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti.

Kontroller, efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı.