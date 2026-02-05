Asensio, Fenerbahçe'de 11. golünü attı

Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, bu sezon tüm kulvarlarda 11. golünü attı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor FK ile oynarken, sarı-lacivertlilerde Marco Asensio, takımının ilk golünü kaydetti. Karşılaşmanın 52. dakikasında Nene'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan pasında Asensio, altıpas içinde yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. Deneyimli oyuncu Trendyol Süper Lig'de son haftalarda takımına hücumda önemli katkılar sağlarken, kupada oynadığı 2. maçında da gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'de 9 golü bulunan İspanyol futbolcu toplamda 11. golüne ulaştı.

Mavi-beyazlılara karşı yedek başlayan Asensio, 46. dakikada İsmail Yüksek'in yerine dahil oldu. - İSTANBUL