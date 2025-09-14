Haberler

Marco Asensio, Fenerbahçe'de İlk Maçına Çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Marco Asensio, Trabzonspor ile oynanan maçta 83. dakikada oyuna girerek sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi İspanyol futbolcu Marco Asensio, Trabzonspor maçıyla sarı-lacivertliler ilk kez forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor ile karşılaşırken yeni transferler de sahada yer aldı. Kaleci Ederson ve Kerem Aktürkoğlu mücadeleye 11'de başlarken, Marco Asensio ise sonradan oyuna dahil oldu.

Milli maçlar için verilen arada takıma katılan İspanyol futbolcu bireysel çalışmalarıyla haftayı tamamlarken, teknik heyetin raporu doğrultusunda bordo-mavililere karşı yedek başladı. Asensio, Trabzonspor maçının 83. dakikasında Anderson Talisca'nın yerine oyuna girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
