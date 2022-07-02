Marcao konusuna son noktayı Okan Buruk koydu: Değerini bulursa satılacak, yoksa bizimle olacak

Galatasaray, yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, günlerdir transfer döneminin gündeminde olan Marcao hakkında kritik açıklamalarda bulundu.

"MARCAO DEĞERİNİ BULURSA SATILACAK"

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, takımdan ayrılması beklenen Marcao hakkında, "Marcao ile telefonla görüştük, transfer olmazsa 'Ben işime devam edeceğim' dedi. İşin gerçeği bu. Ben kadromda isterim. Mutlu olduğumuz bir oyuncu. Kulübümüzün uygun gördüğü değeri bulursa transfer ihtimali var. Olmazsa gelip bizimle oynayacak" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERLERİ KAMPA YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Okan Buruk transfer döneminde sıkı bir çalışma yürüttüklerini belirterek, Transfer gündemimiz var. Arayışlarımız var, bulduğumuz, beğendiğimiz oyuncular var. Her gün güncelleniyor bu. Bir opsiyon çıkıyor, bazen oluyor, bazen olmuyor. Devam eden ve duran opsiyonlar oluyor. Daha temmuzun başındayız. Önümüzde çok fazla gün var. Transferleri kampa yetiştirmeye çalışıyoruz. Kampa yetiştirebilirsek yerli ve yabancı, onları da değerlendireceğiz. Geçen seneden eksikleri biliyoruz. Gizli de değil. Herkes eksikleri biliyor. Oralara da en doğru takviyeleri yapmaya çalışıyoruz" dedi.