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MotoGP'de 2026 sezonunda, İspanyol pilot Marc Marquez şampiyonluğa ulaştı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Portekiz Grand Prix'sini, Aprilia takımından İtalyan Marco Bezzecchi kazandı.

Sezonun 21. yarışı, Portimao'daki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde düzenlendi.

Bezzecchi, 41 dakika 30.802 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak Portekiz Grand Prix'sini ilk sırada bitirdi.

Aprilia takımından İspanyol Jorge Martin liderin 3.845 saniye gerisinde ikinci, SuperFile Trackhouse ekibinden İspanyol Raul Fernandez ise 5.711 saniye farkla üçüncü sırada bitirdi.

Yarışı 8. sırada bitiren Marc Marquez, sezonun bitmesine bir yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.

İspanyol pilot, 2026'daki bu şampiyonluğu ile MotoGP'de 8. kez zafere ulaştı.

Sezonun son yarışı olan Valencia Grand Prix'si, 29 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kaza sonrası omzundan sakatlanan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapatmıştı.

Kaynak: AA