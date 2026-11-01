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Marc Marquez, Malezya Grand Prix'sinde bu sezon 7. galibiyetini aldı

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MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 19. yarışı olan Malezya Grand Prix'sini Ducati Lenovo pilotu Marc Marquez kazandı. Sepang Uluslararası Pisti'nde 20 tur üzerinden koşulan yarışta Marquez bu sezon 7. galibiyetini alırken Pedro Acosta ikinci, Alex Marquez üçüncü oldu.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Malezya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez kazandı.

Sezonun 19. yarışı, Sepang kentindeki 5,54 kilometrelik Sepang Uluslararası Pisti'nde 20 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Marc Marquez, 40 dakika 14.236 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon 7. galibiyetini elde etti.

Red Bull KTM takımının İspanyol pilotu Pedro Acosta, liderin 4.172 saniye gerisinde ikinci, BK8 Gresini ekibinden İspanyol Alex Marquez ise 5.955 saniye farkla üçüncü oldu.

Sezonun 20. etabı Katar Grand Prix'si, 8 Kasım'da koşulacak.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 399

2. Jorge Martin (İspanya): 355

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 332

4. Pedro Acosta (İspanya): 295

5. Ai Ogura (Japonya): 278

Kaynak: AA
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