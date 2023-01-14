Maradona'dan değil, Arda Güler'den bahsetti! Dünya, efsane futbolcunun sözlerini konuşuyor

Efsane İtalyan futbolcu Antonio Cassano, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için çarpıcı ifadeler kullandı. 17 yaşındaki futbolcudan övgüyle bahseden Cassano, "Arda Güler, gerçek bir yetenek. Sol ayaklı. 1.76 boyunda. 2005 doğumlu. Fenerbahçe'de zaman zaman ilk 11 oynuyor. Fenomen, gerçek fenomen! Bazı büyük kulüplerde görev alan arkadaşlarıma da Arda Güler'i muhakkak almasını söyledim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus tarafından şans verilen ve forma giydiği maçlarda performansıyla göz dolduran Arda Güler için İtalya'dan bomba bir yorum geldi. Efsane golcü Antonio Cassano, 17 yaşındaki futbolcuyu yere göğe sığdıramadı.

"MAÇ GÖRÜNTÜLERİNİ İNTERNETTEN İZLİYORUM"

Roma, Real Madrid, Milan ve Inter gibi dev kulüplerin formasını giyen Cassano, Arda Güler için yaptığı açıklamada, "Tüm İtalya'nın büyük kulüplerine bir futbolcuyu öneriyorum; Arda Güler! Maç görüntülerini internetten izlemeye çalışıyorum." dedi.

Antonio Cassano

"GERÇEK FENOMEN"

İtalyan efsane ayrıca, "Arda Güler, gerçek bir yetenek. Sol ayaklı. 1.76 boyunda. 2005 doğumlu. Fenerbahçe'de zaman zaman ilk 11 oynuyor. Fenomen, gerçek fenomen! Bazı büyük kulüplerde görev alan arkadaşlarıma da Arda Güler'i muhakkak almasını söyledim. İnsanlar, Arda Güler için İtalya'da stadyumları doldururlar." ifadelerini kullandı.