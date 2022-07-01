Manyaslı güreşçiler Kırkpınar güreşlerine katılıyor

Manyas Belediyespor güreşçileri Kırkpınar güreşlerine katılmak için Edirne'ye gitti.

Antrenörleri Hakan Temel ve Hasan Hüseyin Gür ile birlikte takımın 15 güreşçisi Manyas Belediyesine ait araçla Edirne'ye gittiler. Antrenörler Temel ve Gür, bu yıl ilk defa Kırkpınar güreşlerine katılacaklarını, deste boylarda güreş tutacaklarını, amaçlarının öncelikle tecrübe kazanmak olduğunu ve akabinde Kurtdereli Mehmet pehlivan anısına yapılan geleneksel Kırkpınar güreşlerine hazırlık olacağını söylediler. Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin güreşçileri uğurlarken, kendilerine başarılar diledi ve her zaman yanlarında olduklarını unutmamalarını istedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Spor