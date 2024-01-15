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Manyas Belediye Karate Takımı Yıldızlar Karate Ligi'nde Başarılı

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Manyas Belediye karatecileri, Bursa'da düzenlenen Yıldızlar Karate Ligi final maçında ilk dörde girerek 7 madalya kazandı. Takım, Balıkesir'i temsil eden tek ekip olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Bursa'da oynanan Yıldızlar Karate Ligi final maçında Manyas Belediye karatecileri ilk dörde girerek 7 madalya ile döndüler. Yıldızlar karate liginde Balıkesir'i temsil eden tek takım olan Manyas Belediyesi karatecileri final etabını oynarken, beş aydır süren lige 16 ilden 54 takımın katıldığını açıklayan Manyas Belediyesi karate takımı antrenörleri Cenk Dere ve Emrehan Eğen "Balıkesir'i ligde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Takımımız 54 takımın arasından ilk dörde girerek sporcularımızın aldıkları sekiz madalya bu başarılarını taçlandırmış oldular. Sporcularımıza ve bize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, Manyas Belediyesi ile Manyas ve Gönen Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüklerine teşekkür ediyoruz. " diye konuşurlarken madalya alan sporcular şu isimlerden oluştu. Altın madalya alanlar, Kumite dalında İbrahim Beşir Efe 35 kg. 1. Nevanur Güler 40 kg. 1, Alper Taktak 50 kg. 1. kata da ise 1. Özen Efe Egemen Er 1. Esmanur Evirgen +40 kg. Gümüş madalya kazananlar 2. Gökalp Kılıçalp 35.kg. Bronz madalya kazanan 3. Ensar Güler 3.Ceydanur Mira Ören 37.kg. 3. oldular. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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