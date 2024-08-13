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Mansur Yavaş, Taha Akgül'ü kabul etti

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Taha Akgül'ü kabul etti. Yavaş, Akgül'e teşekkür ederek, ASKİ Spor'da gençlere yönelik çalışmaların artırılmasını istedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve ASKİ Spor Onursal Başkanı Mansur Yavaş, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanmasının ardından güreş kariyerini noktalayan Taha Akgül'ü kabul etti.

Yavaş'ın makamında gerçekleştirilen kabulde, Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Abdullah Çakmar da yer aldı.

Kabulde konuşan Yavaş, Taha Akgül'ün olimpiyatlardaki maçını yerinde izlediğini hatırlattı.

Taha Akgül'e bu zamana kadar kazandığı şampiyonluklar için teşekkür eden Yavaş, "Bundan sonra kendisinden beklentimiz, inşallah ASKİ Spor'da daha önce başlattığımız gençlere yönelik çalışmaları artırarak kendisi gibi şampiyonlar yetiştirir. Ülkemizin bayrağını gururla dalgalandıracak güreşçilere sahip olacağımıza inanıyoruz." dedi.

Yavaş, Taha Akgül'den bundan sonra da çok şey beklediklerini belirterek, "Ülkenin Taha'ya ve yeni Tahalara ihtiyacı var. İnşallah bunu da başaracağından eminim. Aldığı bronz madalyadan dolayı kendisini tebrik ediyorum. Bundan sonraki hayatında da aynı başarıları sürdürmesini diliyor, gözlerinden öpüyorum." diye konuştu.

"Altın için elimden geleni yaptım"

Taha Akgül ise jübilesini altın madalyayla noktalamayı istediğini ancak hakemlerin inisiyatif alarak adaletsiz kararlar verdiğini ifade etti.

Aktif güreş kariyerini noktaladığı maçın duygusal bir ortamda olduğunu aktaran Akgül, şunları söyledi:

"Artık kariyerin sonuna geldik. Bıraktığım için hem çok üzülüyorlar hem de böyle bir bitiş olduğu için çok sevinen var. Genel takdir, çok güzel bir bitiriş olduğu yönünde. Özellikle mücadelemden dolayı. Ben altın için elimden geleni yaptım. Hazırlık sürecinde dizim, omzum ağrıyordu. Artık vücudum güreşi bırakmak adına yavaş yavaş sinyalleri veriyordu. Ama ona rağmen çok mücadele ettim. Dedim ki, bu son, biraz daha dayan."

Akgül, bundan sonra gençlerin özellikle olimpiyatlarda başarılı olmaları için çalışacağını bildirerek, "Hem vitrin tarafında hem de altyapı tarafında başkanımızın önderliğinde inşallah hizmetlerimizi büyüteceğiz. ASKİ Spor bundan sonra olimpiyatlarda da daha çok ses getiren bir kulüp olacaktır. Ben Başkanımıza bizlere verdiği emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

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