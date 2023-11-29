Manisaspor'un 200 Milyon TL Borcu Var

Süper Lig'den Süper Amatör Lig'e kadar gerileyen Manisaspor'un şu an resmi olarak 200 milyon TL'nin üzerinde borcu olduğunu ve transfer yasağını bu yüzden kaldıramadıklarını belirten Başkan Taner Kestaneci, tek amaçlarının altyapıdan yetişen çocuklarla Manisaspor'u yaşatmak olduğunu söyledi.

Türk futboluna sayısız yıldız ismi kazandıran ve borçları yüzünden Süper Lig'den Manisa Süper Amatör Lig'e kadar gerileyen Manisaspor yaşam savaşı veriyor. 200 milyon TL'nin üzerinde resmi borcu olan kulüp, transfer yasağı nedeniyle altyapıdan yetişen gençlerle Süper Amatör Lig'de bu sezon başarılı bir grafik çizerken, Başkan Taner Kestaneci basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

"Kulübün kapanmasını kesinlikle istemiyoruz"

"Küçüklüğümden beri benim tek derdim Manisaspor sevdası" diyen Manisaspor Başkanı Taner Kestaneci, "Manisalıyım. Manisaspor'un yönetimine daha önce girmek istedim maalesef şartlar o zaman elverişli olmadı. Belki de çok geç kaldık Manisaspor'a gelmeye. Arkadaşlarımla güzel bir yönetimle birlikte el attık. Tesislerde çok kırılan dökülen yerler vardı. Koskoca bir tesis, potansiyeli olan bir tesis. Türkiye'ye örnek olacak bir tesisimiz var. Buradan Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Arda Turan daha birçok isim buradan geçti. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tekrar toparlamaya çalışıyoruz. Yakın zamanda tesisimizde resmi müsabakalarımızı yapabilmek için bir saha yapmaya çalışıyoruz. Tel örgülerimizi ördük Tarık Almış Tesislerinde. Yavaş yavaş tamiratlar yapıyoruz, elimizden geldiğince eksiklikleri tamamlamaya çalışıyoruz. Çok büyük elektrik borçları var. Bunları yapılandırdık ve yavaş yavaş ödüyoruz. Manisaspor'da yaklaşık 23 futbolcu var. Bu futbolcuların çoğu bırakma durumundaydı, çok değerli hocamız Alper Dirik ve diğer değerli hocalarımız ayrılmak üzereydi. Hepsiyle konuştuk ve bu serüvenin devam etmesini istedik, arkadaşlar da bize sağ olsunlar destek oldu. Çok güzel şekilde şu anda devam ediyorlar. Son maçlarda da güzel galibiyetler alındı. Son maçta Lalelispor'u 3-0 yendiler. Her geçen gün daha iyi işler yapmaya çalışıyoruz. TFF'den olsun başka yerlerden olsun destek için projeler hazırladık, destek istiyoruz. Tekrar o desteklerle Tarık Almış Tesislerimizi daha güzel hale getirirsek daha iyi işler yapabileceğiz. Manisaspor çok uzun bir zamanda bu hale geldi. Çok kısa zamanda da çok çok yükselmesi mümkün değil. Öncelikle elimizde olanı yürütmeye çalışıyoruz. Kulübün kapanmasını kesinlikle istemiyoruz. Burası benim aşkım. Çok kişinin de öyle hala kalbinde aşk beslediği kulüp. Bunu en güzel şekilde devam ettirmek istiyoruz" dedi.

"Görünen borç 200 milyonun üzerinde"

Manisaspor'un resmi olarak dava açılan 200 milyon TL'nin üzerinde borcu olduğunu kaydeden Kestaneci, "Yaklaşık 200 milyon TL'nin üzerinde bir borç var ama bu borç 200 milyonla kalmaz. Kasabın, manavın da alacakları var ama mahkemeye vermemişler. Bu borçlar ödenmeye başlansa onlar da başvurur. Başvurulan borçlar var, başvurulmayan borçlar var. Ben transfer yasağını kaldırmak istedim. Bahsi geçen meblağ 600 bin TL idi. Bunun için Bulgaristan'daki bir futbolcuyu aradık, 20 milyon alacağı var, '10 milyon verin transferi açtırayım' dedi. Kaç defa aldatıldığını ve bu yüzden aynı duruma düşmek istemediğini söyledi. Bunun gibi durumlar yüzünden transfer yasağını kaldıramadık. Bir de bizim yönetimimizi farkla anlatmışlar galiba yüksek paralarla geldiğimizi söylemişler galiba onlara bu şekilde haber gitmiş ve onlar da kapıyı çok yüksek rakamlardan açıyor. Şu anda kulübümüzün hiçbir yerden geliri yok. En çok kendim destek olmaya çalışıyorum, yönetimden destek geliyor ama ne federasyondan ne de başka yerden bir gelirimiz yok" diye konuştu.

Başkan Kestaneci'nin düzenlediği toplantıya Manisaspor Futbol Şube Sorumlusu İsmail Aydın ve Yönetim Kurulu Üyesi Halil İbrahim Kabakçıoğlu da katıldı. - MANİSA