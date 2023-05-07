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Manisaspor U18 Takımı, Türkiye'nin en iyi 20 takımı arasına adını yazdırdı

Manisaspor U18 Takımı, Türkiye'nin en iyi 20 takımı arasına adını yazdırdı

Spor Haberleri

Manisa şampiyonu olarak Denizli'de düzenlenen 1. Kademe Türkiye Şampiyonası'nda grup lideri olarak çıkan ve bugün oynadığı final karşılaşmasından da galibiyle ayrılan Manisaspor U18 Takımı adını son 20 takım arasına yazdırma başarısı gösterdi.

Manisa şampiyonu olarak Denizli'de düzenlenen 1. Kademe Türkiye Şampiyonası'nda grup lideri olarak çıkan ve bugün oynadığı final karşılaşmasından da galibiyle ayrılan Manisaspor U18 Takımı adını son 20 takım arasına yazdırma başarısı gösterdi.

Manisa şampiyonu olan Manisaspor U18 Takımı, 1. Kademe Türkiye Şampiyonası için gittiği Denizli'de B Grubu Lideri olarak çıktığı maçta A Grubu lideri Söke Gençlerbirliği Spor Kulübü'nü 1-0 yenerek adını Türkiye'nin en iyi 20 takımı arasına yazdırdı.

Salihli Belediyespor'un Afyonkarahisar'da finalde elendiği turnuvada bir diğer Manisa takımı olan Karaköyspor da gruplarda elenmişti. Manisaspor'un son 20 takım arasına kalmasıyla önümüzdeki sene Manisa'nın şampiyonaya 4 takımla katılma hakkı kazandığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Manisaspor Türkiye Denizli Manisa Spor Haberler

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