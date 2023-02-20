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Manisaspor'da tesisler depremzedeler için yenileniyor

Spor Haberleri

Manisaspor'da tesisler depremzedeler için yenileniyor

Ülkemizin yaşadığı yüzyılın en büyük deprem felaketlerinin ardından Tarış Almış Spor Tesisleri'nin kapılarını 1 yıllığına depremzedelerin konaklayabilmeleri için açma kararı alan Manisa'nın şu an Süper Amatör Lig'de yer alan köklü kulübü Manisaspor'da tesislerde yenileme çalışmaları başlatıldı.

Ülkemizin yaşadığı yüzyılın en büyük deprem felaketlerinin ardından Tarış Almış Spor Tesisleri'nin kapılarını 1 yıllığına depremzedelerin konaklayabilmeleri için açma kararı alan Manisa'nın şu an Süper Amatör Lig'de yer alan köklü kulübü Manisaspor'da tesislerde yenileme çalışmaları başlatıldı. Depremzedeler için tesislerin içini yenileyip şartlarını daha uygun hale getirmeye çalışan siyah-beyazlılara anlamlı projede Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Yunusemre Belediyesi, Yunusemre Kaymakamlığı, Yunusemre Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa Amatör Spor Kulüpler Federasyonu, iş insanları, firmalar ve sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.


Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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