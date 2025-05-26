Manisalı Sporcular Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nda 7 Madalya Kazandı

Kırıkkale'de, 24 ilden 650 sporcunun katılımıyla düzenlenen 14 Yaş ve Altı Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nda Manisalı sporcular, 7 madalya kazanarak önemli başarılara imza attı.

Şampiyonaya Manisa'yı temsilen katılan Demirci Akıncıları Spor Kulübü sporcuları şampiyonada dikkat çeken dereceler elde etti. 12 yaş kızlar kategorisinde yarışan Elif Ece Korkmaz, hem orta mesafe hem de şehir içi kısa mesafe yarışlarında Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya ulaştı. 10 yaş erkekler kategorisinde Göktuğ Özher Türkiye ikincisi olurken, 10 yaş kızlar kategorisinde Sare Ertin Türkiye ikinciliğini elde etti. 14 yaş kızlar kategorisinde Medinenur Gökcan Türkiye ikincisi, Azra Çoban ise Türkiye üçüncüsü oldu. 12 yaş kızlar kategorisinde Amine Elif Eryılmaz da Türkiye üçüncülüğü elde ederek kürsüye çıkan bir diğer sporcu oldu.

Takım sıralamasında da önemli başarılar elde eden Demirci Akıncıları Spor Kulübü, topladığı puanlarla 12 yaş kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu, 10 yaş kızlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü, 12 yaş erkekler kategorisinde Türkiye dördüncüsü ve 14 yaş kızlar kategorisinde Türkiye beşincisi oldu. - MANİSA