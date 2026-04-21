Manisalı atıcılardan 2 şampiyonluk

Ankara'da düzenlenen Havalı Silahlar 2. Grup Müsabakaları'nda Manisalı sporcular, 2 Türkiye şampiyonluğu dahil olmak üzere toplam 4 derece elde etti. İrem Denktaş ve Kerim Efe Özgün Türkiye birincisi olurken, Soner Nurhan Türkiye ikincisi, Neşet Efe Biçen ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Havalı Silahlar 2. Grup Müsabakaları'nda Manisalı sporcular büyük bir başarıya imza attı. Farklı kategorilerde mücadele eden sporcular, 2 Türkiye şampiyonluğu başta olmak üzere toplam 4 derece elde etti.

Müsabakalarda 10 Metre Havalı Tüfek U21 Kadınlar kategorisinde yarışan İrem Denktaş, üstün performansıyla rakiplerini geride bırakarak Türkiye birincisi oldu. Aynı organizasyonda 10 Metre Havalı Tüfek U15 Erkekler kategorisinde mücadele eden Kerim Efe Özgün de kürsünün zirvesine çıkarak Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

10 Metre Havalı Tüfek U18 Erkekler kategorisinde yarışan Soner Nurhan, Türkiye ikinciliğini elde ederken, aynı kategoride mücadele eden Neşet Efe Biçen ise Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, elde edilen derecelerden dolayı sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, "Sporcularımızın Ankara'da elde ettiği bu güzel sonuçlar bizleri son derece mutlu etti. Manisa olarak sporun her branşında olduğu gibi atıcılıkta da başarılı sporcular yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü elde eden sporcularımızı yürekten kutluyorum. Bu başarıda emeği bulunan antrenörlerimize ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Sporcularımızın gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
