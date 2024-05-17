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Manisalı Milli Badmintoncu Ravza Bodur Bronz Madalya Kazandı

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Manisalı milli badmintoncu Ravza Bodur, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde düzenlenen Fz Forza Bulgarian Junior U19 International 2024 Badminton Turnuvası'nda bronz madalya kazandı. Türk milli takımının 12 madalya kazandığı turnuvada Manisalı sporcu Ravza Bodur 3. olarak bronz madalya kazandı. Turnuva sonrasında açıklamalarda bulunan Ravza Bodur, 'Ülkemi temsil etmekten ve bu başarıyı elde etmekten büyük gurur duyuyorum. Bu madalya, benim için çok anlamlı ve gelecekteki hedeflerim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu' dedi. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk de milli sporcuyu ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Manisalı milli badmintoncu Ravza Bodur, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde düzenlenen Fz Forza Bulgarian Junior U19 International 2024 Badminton Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.

Türk milli takımının 12 madalya kazandığı turnuvada Manisalı sporcu Ravza Bodur 3. olarak bronz madalya kazandı. Turnuva sonrasında açıklamalarda bulunan Ravza Bodur, "Ülkemi temsil etmekten ve bu başarıyı elde etmekten büyük gurur duyuyorum. Bu madalya, benim için çok anlamlı ve gelecekteki hedeflerim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu" dedi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk de milli sporcuyu ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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