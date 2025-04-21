Manisa Sporcuları Oryantiring Şampiyonası'nda Başarı İmzaladı

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Manisa'da düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda, ev sahibi Manisa'nın sporcuları büyük bir başarıya imza attı.

Farklı şehirlerden 107 kulüp ve bin 300 sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonda, Manisalı sporcular, toplamda 3 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 10 madalya kazandı. Üç farklı kategoride düzenlenen yarışmalarda sporcular; dayanıklılık, hız ve yön bulma becerilerini sergiledi. Özellikle zorlu parkurlardaki üstün performanslarıyla dikkat çeken Manisalı sporcular, hem bireysel hem de takım sıralamalarında öne çıkmayı başardı. Orta mesafe yarışlarında Hasene Şaşmaz birincilik, Hatice Adıbelli ikincilik, Önder Şaşmaz ise üçüncülük elde etti. Uzun mesafe yarışlarında Hasene Şaşmaz yine birinciliği kazanırken, Dilek Mert ve Önder Şaşmaz ikinci, Zeynep Tuba Akın üçüncü sırada yer aldı. Sürat yarışlarında ise Hatice Adıbelli birincilik kürsüsüne çıkarken, Zeynep Tuba Akın ve Hasene Şaşmaz ikincilik elde etti.

Yarışmada Demirci Akıncıları Spor Kulübü, Kadınlar 18 yaş kategorisinde Türkiye Şampiyonu, Erkekler 18 yaş kategorisinde ise Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Akhisar Zeynep Gülin Metal Spor Kulübü ise Kadınlar 18 yaş ve Kadınlar 20 yaş kategorilerinde Türkiye üçüncüsü olarak kürsüde yer aldı. - MANİSA