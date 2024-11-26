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Manisa'nın Minik Judocuları İzmir'de 9 Madalya Kazandı

Manisa'nın Minik Judocuları İzmir'de 9 Madalya Kazandı
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Salihli ilçesinin minik judocuları, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen İzmir'deki judo turnuvasında 2 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Manisa'nın Salihli ilçesinin minik judocuları, İzmir'de yapılan 24 Kasım Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk İllerarası Süper Minikler Judo Turnuvası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı.

Salihli'nin minik judocuları, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İzmir'de düzenlenen Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk İllerarası Süper Minikler Judo Turnuvası'na damga vurdu. Minik judocular, turnuvada 2 altın, 1 gümüş, 6 bronz madalya olmak üzere toplamda 9 madalya kazandı. Müsabakalar sonunda 40 kiloda Ö.Mina Karaaslan, +50 kiloda Kutay Oyan birinci, 38 kiloda Oğuz Madan ikinci, 28 kiloda Hamide Nur Uyar, 28 kiloda Esila Bozdağ, 32 kiloda Beren Ayaz, 46 kiloda Nihat Taha Soysal, 48 kiloda Çağlıyan Türkeli ve +48 kiloda S.Pınar Öztürk üçüncü olmayı başardı.

Dereceye giren süper minik judocular madalyalarını düzenlenen törenle aldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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