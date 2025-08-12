Manisa Kula'da Türkiye Güreş Şampiyonası Heyecanı

MANİSA'nın Kula ilçesi, Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Güreş Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. 55 ilden 600 sporcunun Türkiye'nin en iyisi olabilmek için mindere çıktığı şampiyona, 14 Ağustos'ta yapılacak finallerle sona erecek. Kula Spor Kompleksi'nde kurulan minderlerde gerçekleşen organizasyonun büyük heyecana sahne olacağını belirten Kula İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ufuk Özlem, "Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Organizasyon sayesinde ülkemizin farklı illerinden ilçemize gelen sporcularımız, tarihi Kula'yı gezme imkanı buluyor. Sporcularımız burada sadece müsabakalara katılmakla kalmayıp, aynı zamanda ilçemizin turizm elçisi olacaklar. Tüm Kula halkımızı, üç gün boyunca sürecek müsabakaları izlemeye davet ediyoruz" dedi.

