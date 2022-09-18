Manisa haber | Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 1 Manisa FK: 1 Spor Haberleri Manisa haberi... Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Bodrumspor sahasında Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı. Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Bodrumspor sahasında Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçtan dakikalar: 3. dakikada Bodrumspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Recep'in vuruşu üstten auta gitti. 14. dakikada Manisa FK'nın kullandığı köşe atışında Ayberk'in kafa vuruşunu kaleci Onur çıkardı. 45. dakikada ceza sahası içinde Celal rakibinin müdahalesi sonucu yerde kalınca hakem Reşat Onur penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Kenan, topu ağlarla buluşturdu. 1-0 50. dakikada ceza sahası dışından Kenan Özer'in sert şutunda kaleci Muhammet gole izin vermedi. 89. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Uysal'ın şutu ağlara gitti. 1-1 Stat: Bodrum İlçe Hakemler: Reşat Onur Çoşkunses xx, Oğuz Kağan Çalışır xx, Hasan Hüseyin Tetik xx Bodrumspor: Diogo xx, Abdurrahman xx, Süleyman Özdamar xxx, Samet xx (Musah Muhammed dk. 85 ?), Kenan xx (Adis Jahovic dk. 71 xx), Üzeyir xxx, Onur xxx, Celal xxx, Musa xx (Erdem Çetinkaya dk. 46 xx), Cenk xx, Recep xx (Süleyman Güneş dk. 65 xx) Yedekler: Bahri Tosun, Yekta Kurtuluş, Dejan Drazıc, Bahadır Erol, İsmail Tarım Teknik Direktör: İsmet Taşdemir Manisa FK: Muhammet Birkan x, Muhammet Taha x (Alioune dk. 66 xx), Ayberk xx, Davıd xx, Çağrı xx, Burak Altıparmak x, Nizamettin xx (Fırat Sarı dk. 83 ?), Marvin xx (Eros Grezda dk. 84 ?), Batuhan xx ( Mehmet Uysal dk. 66 x), Demba xx, Adem xx Yedekler: Ömer Kahveci, Selim Ilgaz, Eros Grezda, Yannık Stark, Osman Burak Destan, Mert Kuyucu, Kadir Kaan Yurdakul Teknik Direktör: Levent Eriş Goller: Kenan Özer (dk. 45 pen.) (Bodrumspor), Mehmet Uysal (dk. 89) (Manisa FK) Kırmızı kart: Çağrı Giritlioğlu (dk. 90) (Manisa FK) Sarı kartlar: Onur Akbay (Bodrumspor), Erdem Çetinkaya (Bodrumspor) - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Mehmet Uysal Çetinkaya Manisa Spor Haberler

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