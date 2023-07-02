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Manisa Futbol Kulübü Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Manisa Futbol Kulübü Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Spor Haberleri

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular koşu ve aerobik çalışma gerçekleştirdi.

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Sezon hazırlıklarının ilk etabına Manisa'da start veren siyah-beyazlılar, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde ilk çalışmasını yaptı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular koşu ve aerobik çalışma gerçekleştirdi. Manisa FK, ilk etap çalışmalarını tesislerinde yaptıktan sonra kampa gidecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Osman Zeki Korkmaz Futbol Manisa Spor Spor Haberler

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