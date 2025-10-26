Haberler

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Taner Taşkın Hakem Kararlarına Tepki Gösterdi

Güncelleme:
Manisa Futbol Kulübü, 1'inci Lig'de Sarıyer ile oynadığı golsüz berabere maç sonrası Teknik Direktör Taner Taşkın, hakem kararlarını eleştirdi. Takımının iyi performans sergilediğini belirten Taşkın, rakipleriyle arasındaki puan farkını artırmayı hedefliyor.

1'inci Lig'de alt sıralardaki önemli rakiplerinden Sarıyer ile deplasmanda golsüz berabere kalıp puanını 10'a çıkaran Manisa Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Taner Taşkın hakem kararlarına tepki gösterdi. Kötü bir yönetimin sahada olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Oyuncumuz Diony kırmızı kart gördü. Hakemin Diony'ye ilk verdiği sarı kart çok komikti, ikinci sarı karttan atması daha da komik oldu. Hakem camiası birbirini acayip koruyor. Bizim şikayet edebileceğimiz bir yer yok. Ancak Allah'a havale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Maçı da değerlendiren Taner Taşkın, "Takımım özellikle maçın ilk devresinde oyunu domine etti. Belki sezon başından beri en iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Gol yemeden kapattığımız tek maçtı. Oyuncularımız her hafta ivme kazanıyor ve iyi oynuyorlar. Bu maçta özellikle ilk devre oyunu biz domine ettik" yorumunu yaptı. Manisa Futbol Kulübü hafta içinde evinde Muğlaspor'la kupa sınavına çıkıp, gelecek hafta sahasında Amed Sportif ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
