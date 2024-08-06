Manisa Futbol Kulübü'nde Başkanlık Değişikliği

MANİSA,

1'inci Lig'de sezonun ilk haftasında cumartesi günü İstanbulspor'a konuk olacak Manisa Futbol Kulübü'nde geçen ay Futbol Federasyonu'nun yeni yönetimine girdiği için kulüpteki görevinden istifa eden Mevlüt Aktan'ın yerine eşi Yasemin Buket Aktan sessiz sedasız başkanlığa geldi. Şirketleşen

Manisa ekibinde takımın 3'üncü Lig'de yer aldığı 2017 yılından beri başkanlık yapan, haziran ayında 1'inci Lig Kulüpler Birliği'nde de başkan seçilen Mevlüt Aktan, 18 Temmuz'da Futbol Federasyonu'nda İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında seçilen yeni yönetime girdi. Aktan, TFF yönetiminde 1'inci Lig'den sorumlu oldu.

Siyah-beyazlı kulüpte Aktan'ın istifası sonrası yeni başkanın önümüzdeki günlerde duyurulacağı açıklanırken, aradan geçen 3 haftalık süreçte açıklama yapılmadı. Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde ise Manisa ekibinin başkanı olarak Mevlüt Aktan'ın eşi Yasemin Buket Aktan'ın adı yer aldı. Manisa'da yerel medya sahibi de olan Mevlüt Aktan'ın eşi Avukat Yasemin Buket Aktan, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde önceki Cengiz Ergün döneminde sosyal hizmetler dairesi başkan danışmanı, Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren SPİLAŞ'ta yönetim kurulu başkan yardımcısı, BESOT AŞ genel müdürü olarak da görev almıştı.

KERİM FREİ RESMEN GİTTİ

Manisa Futbol Kulübü gurbetçi oyuncusu Kerim Frei ile yollarını resmen ayırdı. Tercrübeli futbolcu 2'nci Lig ekibi Elazığspor'a transfer oldu. Manisa ekibinde 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Oğuz Gürbulak'ın da Ümraniyespor'la temasta olduğu öğrenildi. Kamp dönüşü İstanbulspor maçının hazırlıklarına tesislerinde başlayan Manisa FK'da geçen hafta kadroya katılan yeni transferler Dani Ramirez, Bede Osuji ve Alperen Uysal da takımla çalışmalara başladı.