Manisa Futbol Kulübü, Mustafa İnan'ı kadrosuna kattı
Manisa Futbol Kulübü, 1'inci Lig ekiplerinden Batman Petrolspor'dan orta saha oyuncusu Mustafa İnan'ı transfer etti. İmza töreninde mutluluğunu dile getiren İnan, kulübün hedeflerine katkı sağlamak istediğini belirtti.
1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Batman Petrolspor'dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa İnan'ı kadrosuna kattı. Antalyaspor altyapısında yetişerek Kemerspor ve 24Erzincanspor formalarını da giyen Mustafa, 2 yıllığına siyah-beyazlılara imza attı.
Manisa Futbol Kulübü ailesine katıldığı için mutluluğunu dile getiren Mustafa İnan imza töreninde, "Manisa'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Bunun için çok heyecanlıyım. Geçen yıl harika bir sezon geçirdim. Bu sezon da çok çalışıp Manisa Futbol Kulübü'nün hedeflerine ulaşmasında elimden gelen katkıyı sağlaman istiyorum" dedi.