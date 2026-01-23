Haberler

Manisa FK, Kubilay Sönmez'i kadrosuna kattı

Güncelleme:
Manisa Futbol Kulübü, ara transfer döneminde Kahramanmaraş İstiklalspor'dan tecrübeli orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez'i kadrosuna kattı. 31 yaşındaki oyuncunun, teknik heyetin kararıyla İstanbulspor karşılaşmasında oynayabileceği belirtiliyor.

Manisa Futbol Kulübü, son olarak Kahramanmaraş İstiklalspor'da forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez'i renklerine bağladı.

Trendyol 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Kahramanmaraş İstiklalspor'da forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez'i renklerine bağladı. Manisa Futbol Kulübü'nden transferle ilgili yapılan resmi açıklamada, "Manisa Futbol Kulübümüz, tecrübeli orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez'i kadrosuna katmıştır. Yeni transferimiz Kubilay Sönmez'e Manisa Futbol Kulübü ailesine hoş geldin diyor, siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Almanya doğumlu olan 31 yaşındaki Kubilay Sönmez, futbol kariyerinde Schalke 04, Dardanelspor, Şanlıurfaspor, Kayserispor, Erzurumspor FK, Adana Demirspor, Hatayspor, Göztepe, Bursaspor, Boluspor, İstanbulspor ve Kahramanmaraş İstiklalspor formalarını giydi.

Manisa FK'nın yeni transferi Kubilay Sönmez'in, teknik heyetin görev vermesi halinde İstanbulspor karşılaşmasında kadroda yer alması bekleniyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
