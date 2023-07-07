Manisa Futbol Kulübü, Kadir Kurt ile sözleşme imzaladı

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü, Denizlispor'dan ayrılan Kadir Kurt ile sözleşme imzaladı. Kadir, başarılı olmak için geldiğini ve sezon sonunda hedeflerine ulaşacaklarına inandığını söyledi. Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Spor Toto 1'inci Lig'in iddialı ekibi Manisa Futbol Kulübü, transferde daha önce anlaşmaya vardığı Denizlispor'dan ayrılan 24 yaşındaki stoper Kadir Kurt'la sözleşme imzaladı. Geçen sezon kiralık olarak Somaspor, önceki sezon da Fethiyespor formalarını giyen Kadir, imza töreninde, "Manisa Futbol Kulübü ailesine katıldığım için mutluyum. Kulübün hedeflerini ve projelerini biliyorum. Buraya başarılı olmak için geldim. Takım arkadaşlarımla çok çalışarak sezon sonunda hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Denizlispor Kadir Kurt Manisa Spor Spor Haberler