Manisa FK kurtuluş ateşini yaktı

Manisa FK kurtuluş ateşini yaktı
Güncelleme:
TRENDYOL 1'inci Lig'de Serikspor'u 1-0 yenen Manisa Futbol Kulübü, üst üste ikinci galibiyetini alarak kümede kalma umutlarını artırdı. Teknik direktör Dalcı, kalan iki maçta da galip gelmek istediklerini belirtti.

TRENDYOL 1'inci Lig'de Serikspor'u deplasmanda 1-0 yenen Manisa Futbol Kulübü, kümede kalma yolunda önemli bir adım attı. Geçen hafta da evinde Vanspor'u 2-1 yenen siyah-beyazlılar, bu sezon ilk kez 2'de 2 yaparak ateş hattından kurtuldu. Henüz 1'inci dakikada Traore'nin attığı golle öne geçen Manisa temsilcisi maç boyunca üstünlüğünü korumayı başardı. 19 puana ulaşıp tırmanışa geçen siyah-beyazlılarda teknik direktör Mustafa Dalcı, seriyi sürdüreceklerini söyledi. İlk yarı sonuna kadar maksimum puanları toplamak istediklerini belirten Dalcı, "İki maçımız kaldı. Evimizde Ankara Keçiörengücü ve deplasmanda Sakaryaspor müsabakasına çıkacağız. Bu karşılaşmaları da kazanacak gücümüz var" dedi.

