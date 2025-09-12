Haberler

Manisa Futbol Kulübü, Boluspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Manisa Futbol Kulübü, Boluspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında yarın Boluspor ile karşılaşacak olan Manisa Futbol Kulübü, antrenmanlarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra ter idmanıyla maçın hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor
