Manisa Futbol Kulübü, Boluspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında yarın Boluspor ile karşılaşacak olan Manisa Futbol Kulübü, antrenmanlarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak Manisa Futbol Kulübü, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra ter idmanıyla maçın hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başladı.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor