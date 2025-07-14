Manisa Futbol Kulübü Afyonkarahisar'da Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Manisa Futbol Kulübü Afyonkarahisar'da Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarının 2. etabını Afyonkarahisar kampında sürdürdü. Takım, Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını bugün Afyonkarahisar kampında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarının 2. etabını Afyonkarahisar kampında sürdürüyor. Manisa FK, Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleşen tek antrenmanla günü tamamladı. İdmana ısınma hareketleri ve top kapma oyunuyla başlayan siyah-beyazlılar, sonrasında dar alan oyunları ve taktik çalışma gerçekleştirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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