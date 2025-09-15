Haberler

Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası Maçına Hazır

Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası Maçına Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Kırıkkale FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Takım, deplasmanda kazanarak bir önceki lig mağlubiyetini telafi etmek istiyor.

Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maçında deplasmanda karşılaşacağı Kırıkkale FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maçında deplasmanda Kırıkkale FK'ya konuk olacak olan Manisa FK, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak Kırıkkale'ye hareket etti. Trendyol 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında yarın 3. Lig 2. Grup temsilcisi Kırıkkale FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başpınar Stadı'nda Yusuf Adnan Kendiriciler'in yöneteceği maç saat 15.30'da başlayacak. Tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak maçta kazanan takım 3. Tura yükselecek.

Manisa FK, kupa maçında tur atlayarak ligde Boluspor'a karşı aldığı 2-0'lık mağlubiyeti unutturmak istiyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Osimhen'den Galatasaray taraftarını havalara uçuracak haber

Sakatlığı bulunan Osimhen'den haber var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulüp yöneticisinden Arda Güler hakkında olay iddia

Kulüp yöneticisinden Arda hakkında olay iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.