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Manisa FK ve Gençlerbirliği Berabere Kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Manisa FK ile Gençlerbirliği arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Manisa FK teknik direktörü Mustafa Dalcı, hakeme tepki gösterirken, Gençlerbirliği teknik direktörü Sinan Kaloğlu ise oyuncularını tebrik etti. Kaloğlu ayrıca hakem kararlarına da eleştirilerde bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Manisa FK'de teknik direktör Mustafa Dalcı, aldıkları sonuç nedeniyle hakeme tepki gösterdi.

Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın hakemini tebrik ettiğini belirterek, basın toplantısını tamamladı.

Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ise son dakikada buldukları gol sonucu aldıkları bir puandan dolayı oyuncularını tebrik etti.

"Oyuncularım son dakikaya kadar da mücadeleyi bırakmadılar." diyen Kaloğlu, "Aslında oyunun geneline baktığımızda kazanması gereken takım bizdik. Ama son vuruşları final öncesi pasları birazcık daha dikkatli olsaydık daha farklı olabilirdi. Oyuncuların mücadelesinden memnunum. Onlarla da gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Müsabakada bir penaltılarının hakem tarafından verilmediğini savunan Kaloğlu, "Rakibe bir penaltı verildi ve doğruydu. Ama bizim de bir penaltımız vardı. Melih'e yapılan hareket yüzde 100 penaltıydı. Hakem kardeşlerimiz daha dikkatli olmalarını diliyorum. Çünkü son üç haftadır, dört haftadır her maçta bir penaltımız var yüzde yüz ve alamıyoruz bu penaltıları. Umarım bu son olur. Bize karşı sadece adil olsunlar istiyoruz. Maalesef son üç haftada da bu kararlar bizim aleyhimize oldu" diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

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