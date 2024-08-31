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Manisa FK ve Adanaspor Berabere Kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK ile Adanaspor arasındaki maç golsüz berabere sonuçlandı. Manisa FK'de Oğuz Gürbulak penaltı atışından yararlanamadı.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Serdar Soydan, Barış Çiçeksoyu

Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Oktay Gürdal, Bartu Göçmen, Gameli, Kaan Kanak, Cissokho, Muhammed Enes Kiprit (Dk. 46 Diallo) Oğuz Gürbulak, Ramirez (Dk. 70 Osuji), Fofana, Kwasi

Adanaspor : Jankat Yılmaz, Serkan İzmirlioğlu, Fatih Kurucuk, Hıdır Aytekin, Ferhat Katipoğlu (Dk. 90 Mehmet Feyzi Yıldırım), Dabo, Turgay Gemicibaşı, Adama Fofana, Harun Alpsoy (Dk. 60 Diakite), Ciss, Metehan Altunbaş (Dk. 82 Alp Efe Kılınç)

Sarı kartlar: Dk. 21 Bartu Göçmen, Dk. 90+2 Kaan Kanak (Manisa FK) Dk. 31 Ciss, Dk.73 Turgay Gemicibaşı, Dk. 90+5 Serkan İzmirlioğlu ( Adanaspor )

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Adanaspor ile golsüz berabere kaldı.

Manisa FK'de Oğuz Gürbulak, 32. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Kaynak: AA / Spor

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