Manisa FK 4-1 Vanspor: Teknik Direktörler Maçı Değerlendirdi

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında oynanan Manisa FK-Vanspor FK maçının ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Manisa FK, sahasında Vanspor FK'yı 4-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Selman Coşkun, seyir zevki yüksek bir maç olduğunu belirterek, "Seyir zevki yüksek bir müsabaka oldu. Kazanma isteği ve enerjisi anlamında oyuncularımız çok iyiydi. Buradan öncelikle oyuncularımıza teşekkür etmek istiyorum. Ciddi bir istek ve arzuyla maça gerçekten iyi başladık ve sonunu da iyi getirdik. Kazanma isteğinin yanı sıra kazanmaya hazırlanma isteği de bizim için çok değerliydi. Hafta içi yaptığımız antrenmanlarda aynı istek ve coşkuyla devam ettik, bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Teknik ve taktik olarak baktığımızda da maça topa sahip olarak başladık. Top hakimiyeti tamamıyla bizdeydi. Özellikle savunma arkasına yapmış olduğumuz koşularla golleri bulduk. Rakip zaman zaman geçiş denese de bunlara çok ciddi reaksiyon vererek topu bir an önce kazandık ve tekrar hücuma gittik. İkinci yarının başında biraz daha topa sahip olmayı denedik. Bulduğumuz hızlı hücumlarla kanat oyuncularımızı, iç koridorda orta saha oyuncularımızı ve santraforumuzu topla savunma arkasında buluşturup atakları en iyi şekilde sonuçlandırdık. Bütün oyuncularımıza ve stat ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyoruz"

Maça iyi hazırlandıklarını ancak istedikleri sonucu alamadıklarını dile getiren Vanspor FK Teknik Direktörü Cevdet Göç ise, "Söze nasıl başlayacağımı bilemiyorum. Öncelikle rakibimiz Manisa FK'yı tebrik eder, bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Hiç hesabımızda olmayan, düşünmediğimiz bir başlangıç oldu. Maç golle başladı ve bu durum bizi demoralize etti. 25. dakikada skor 3-0 oldu. Futbolda bunlar var ama biraz daha reaksiyon vermeliydik. Mazeret aramaya çalışsak çok fazla mazeret var; eksiklerimiz var, tam kadro kamp geçiremedik, arkadaşlarımız geç geldi ve halen ihtiyaçlarımız var. Kabul ediyorum ancak ne olursa olsun bu kadar kötü bir başlangıç yapmamalıydık. Çok üzgünüm, taraftarlarımızdan özür diliyoruz. 15 gündür çalıştık fakat önde baskı, yerden oyun kurma ve adam paylaşımı yapamadık. Bunlara çok üzüldük. Bu kadar çalışıp istediğimiz hiçbir şeyin sahaya yansımaması bizi üzdü. Sahaya çıktığın zaman 11 kişisin, mazerete sığınmak bize yakışmaz. Bu maçtan ders alacağız. Bazen futbol hayatında böyle maçlar yaşanabiliyor. İnşallah bu bizim ilk ve son maçımız olur. Bundan sonraki maçlarımıza çok daha ciddi hazırlanıp yüksek konsantrasyonla çalışacağız. Bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyoruz. Herkesten özür diliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı