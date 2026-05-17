Manisa FK U19 Takımı, Türkiye şampiyonu oldu

MANİSA Futbol Kulübü U19 Takımı, 177 takımın yarıştığı U19 Gelişim Ligi'nde final karşılaşmasında rakibi Arnavutköy Belediyespor FSK'yı penaltılarla 4-3 mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu. Gelişim Ligi Finalleri'nde B Grubu'nu 7 puanla namağlup lider olarak tamamlayan Manisa Futbol Kulübü U19 Takımı, Play-Off Finali'nde Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK U19 Takımı ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanan karşılaşmayı penaltı atışları sonucu 4-3 kazandı. Kaleci Saim Sarp Bodur turnuvanın en iyi kalecisi seçilirken U19 Takımı'nın teknik direktörü Osman Bilik de finallerin en değerli teknik direktörü ödülünün sahibi oldu. Manisa Futbol Kulübü, bu sonucun ardından Gelişim Ligi'ni Türkiye Şampiyonu olarak sezonu noktaladı.

