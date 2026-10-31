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Manisa FK, Trendyol 1. Lig'de Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti

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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Manisa FK, sahasında Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti. Manisa FK'nın gollerini 34. ve 63. dakikalarda Sylla atarken, Batman Petrolspor'un tek golü 16. dakikada Pedrinho'dan geldi.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Emre Kargın, Enes Biroğlu, Demirhan Demir

Manisa FK: Vedat Karakuş, Atakan Çankaya, Herelle, Yasin Güreler, Osman Kaynak (Dk. 79 Ada İbik), Lindseth (Dk. 90+1 Fırat İnal), Toure, Osman Kahraman (Dk. 79 Yunus Emre Dursun), Anziani, Benrahou (Dk. 90+2 Vargas), Sylla

Batman Petrolspor : Muhammed Birkan Tetik, Ömürcan Artan (Dk. 64 Mücahit Albayrak), Macedo, Metehan Mert, Polat Yaldır (Dk. 88 İmeri), Cissokho (Dk. 88 Emirhan Aydoğan), Oğuz Gürbulak (Dk. 77 Gökhan Karadeniz), Biron, Pedrinho, Sousa (Dk.64 Silva), Sami Gökhan Altıparmak

Goller: Dk.16 Pedrinho ( Batman Petrolspor ) Dk. 34 ve Dk. 63 Sylla (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk.18 Pedrinho ( Batman Petrolspor )

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Manisa FK, sahasında Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti.

Kaynak: AA
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