Manisa FK Kayseri Kampında Vites Yükseltti: Çift İdmanla Lige Hazırlanıyor
1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, Kayseri kampında ikinci etap çalışmalarına başladı. Teknik direktör Ahmet Pektaş yönetiminde günde çift idman yapan siyah-beyazlı ekip, dar alan oyunları ve top kapma çalışmalarıyla lige hazır hale gelmeyi hedefliyor.
YENİ sezona Kayseri kampında yaptığı çalışmalarla hazırlanan 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü vites yükseltti. 2'nci etap çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılar ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan antrenmanda dar alan oyunlarıyla hazırlıklarını sürdürdü. Günde çift idman yapan Ege ekibinde teknik direktör Ahmet Pektaş yoğun şekilde çalıştıklarını ve ligin başlamasına yakın bir sürede hazır hale geleceklerini ifade etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı