Manisa FK Sakaryaspor maçının ardından

Manisa FK Sakaryaspor maçının ardından
Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında oynanan Manisa FK-Sakaryaspor karşılaşmasının ardından her iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında oynanan Manisa FK-Sakaryaspor karşılaşmasının ardından her iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 38. hafta karşılaşmasında Manisa FK, sahasında Sakaryaspor'u 5-0 mağlup etti. Maçın ardından konuşan Manisa FK Yardımcı Antrenörü Abidin Çakmak, "Skordan bağımsız olarak kulüp yönetimimiz Ağustos ayında görevi devraldı. Kısa vade planı içinde ve TFF 1. Lig'de güçlü bir ekip kurarak kurmak ve orta vadede altyapımızdan oyuncu çıkartıp bu oyuncuları hem A takımımıza hem de Türk futboluna kazandırma planları kusursuz bir şekilde yerine getirildi. İlk yılımız 16 tane altyapı oyuncumuzla ve TFF 1. Lig'deki son 2 haftaya kadar play-off yarışında kalmak bizim adımıza mutluluk vericiydi. Yeni sezonda bu yapıyı güçlendirerek bölgemizin gençlerine ve Türk futboluna hizmet etmeye devam edeceğiz. Ayrıca bugün Ankara'da Sivasspor'u eleyerek Türkiye finallerinde yoluna devam eden bu 19 takımımızı tebrik ediyorum" dedi.

Sakaryaspor cephesi

İyi bir takıma karşı oynadıklarını belirten Sakaryaspor FK Teknik Direktörü Murat Balaban ise, "2025-2026 sezonun son maçını deplasmanda oynadık. Maça ilk yarıda maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Zaman zaman top bizde kaldı. Hücumsal anlamda istediklerimizi yapmaya çalıştık. Kenarlardan, merkezden hücumları denedik. Fakat son vuruşlarımızda biraz beceriksizdik. İlk yarıda biz de gol veya goller bulabilirdik. İki tane bireysel hatalardan yediğimiz gollerle ilk yarıyı 3-0 geride kapattık. İlk yarıda biz de oyuna ortaktık. Biz Sakaryaspor olarak 2008-2010 doğumlu oyuncularımıza şans verdik. 2007 doğumlu oyuncularımıza şans verdik. Bizim isteğimiz Sakaryaspor altyapısından birkaç tane genç oyuncumuzu kazandırabilir miyiz? Derdimiz oydu. Tabii ki rakip iyi bir rakip. Tam kadro karşımıza çıktılar. Onlar iyi iyi oyunculardan kurulu bir kadro. İkinci yarıda savunma anlamında bazı kırılmalarımız oldu. O kırılma noktalarında tabii bizim tecrübesiz arkadaşlarımız arkadaşlarımızdan dolayı bazı pozisyonlar verdik. Penaltıdan bir tane gol yedik. Ama genel anlamda baktığım zaman bizim genç oyuncularımızın istediğimiz geri dönüşü bazı oyunculardan aldığımızı düşünüyorum. İlerisi için genç oyuncularımızın ümit verdiğini düşünüyorum" dedi. - MANİSA

