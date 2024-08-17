Manisa FK Sakaryaspor ile 2-2 berabere kaldı
Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Manisa FK kendi evinde ağırladığı Sakaryaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol buldu ve puanları paylaştı.
Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Manisa FK kendi evinde ağırladığı Sakaryaspor ile 2-2 berabere kaldı.
14. dakikada Sakaryaspor tarafından kazanılan korner vuruşunu kullanan Max Gradel'in uzak direğe gönderdiği ortaya yükselen Erdi topu kalenin çok farklı üstünden auta gönderdi.
23. dakikada atağa kalkan Sakaryaspor'dan Emre Demir'in pasına hareketlenen Gradel'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Murat Cem Akpınar güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 0-1
30. dakikada orta sahadan gelişen Sakaryaspor atağında savunma arkasında topla buluşan Fernando ceza sahasında meşin yuvarlağı kalenin solundan az farkla auta yolladı.
35. dakikada ani gelişen Manisa FK atağında ceza sahası içine kadar topu sürerek giren Fofana'nın şutunu kaleci Szumski yatarak uzaklaştırdı. Kaleciden dönen topa vuran Oğuz'un şutu ise savunmadan döndü.
47. dakikada gelişen Manisa FK atağında Fernandez'in şutu kaleci Szumski'de kaldı.
48. dakikada gelişen Manisa FK atağında sol kanattan ceza sahası çizgisinden sert bir şut vuran Fofana meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımına beraberlik golünü kazandırdı. 1-1
61. dakikada Manisa FK atağında ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan Fofana topu kale ağlarıyla buluşturdu. 2-1
88. dakikada Sakaryaspor'dan Murat Cem Akpınar'ın kullandığı frikikte ceza sahası içinde Mustafa Pektemek'in kaleci Alperen tarafından düşürülmesi üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi.
90+1. dakikada Sakaryaspor adına penaltıyı kullanan Max Gradel topu ağlarla buluşturarak takımına beraberlik golünü kazandırdı. 2-2
90+7. dakikada Sakaryaspor'da Kahraman VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Hakemler: Alpaslan Şen, Şenol Bektaş, Samet Özkul
Manisa FK: Alperen, Yusuf Talum (Oktay dk. 64), Bartu Göçmen, Birkan, Umut Erdem, Cissokho, Oğuz Gürbulak (Kaan Kanak dk. 76), Kadir Kaan Yurdakul (Ramirez dk. 46), Osuji (Kerem Arık dk. 76), Fofana (Efe dk. 65), Wriedt
Yedekler: Eren, Ada, Yunus Emre, Osman, Arda
Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş
Sakaryaspor: Jakub Szumski, Bülent Uzun (Engin Can Aksoy dk. 89), Erdi Dikmen, Salih Dursun, Cebrail Karayel, Rayane Aabid (Himmet DK. 85), Murat Cem Akpınar, Emre Demir (Kahraman dk. 64), Fernando Andrade, Abdel Zagre (Mustafa dk. 63), Max Gradel
Yedekler: İsmail Çipe, Miraç, Temel, Volkan
Teknik Direktör: Suat Kaya
Goller: Murat Cem Akpınar (dk.23) Max Gradel (Pen) (dk. 90+1)(Sakaryaspor), Fofana (dk. 48 ve 61), (Manisa FK)
Kırmızı kart: Kahraman (dk. 90+7) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Birkan, Ramirez, Osuji, Kerem, Alperen, Oktay (Manisa FK), Erdi, Salih, Murat Cem Akpınar, (Sakaryaspor) - MANİSA