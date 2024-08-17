Üye Girişi
Haberler

Manisa FK Sakaryaspor ile 2-2 berabere kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Manisa FK kendi evinde ağırladığı Sakaryaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol buldu ve puanları paylaştı.

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Manisa FK kendi evinde ağırladığı Sakaryaspor ile 2-2 berabere kaldı.

14. dakikada Sakaryaspor tarafından kazanılan korner vuruşunu kullanan Max Gradel'in uzak direğe gönderdiği ortaya yükselen Erdi topu kalenin çok farklı üstünden auta gönderdi.

23. dakikada atağa kalkan Sakaryaspor'dan Emre Demir'in pasına hareketlenen Gradel'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Murat Cem Akpınar güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 0-1

30. dakikada orta sahadan gelişen Sakaryaspor atağında savunma arkasında topla buluşan Fernando ceza sahasında meşin yuvarlağı kalenin solundan az farkla auta yolladı.

35. dakikada ani gelişen Manisa FK atağında ceza sahası içine kadar topu sürerek giren Fofana'nın şutunu kaleci Szumski yatarak uzaklaştırdı. Kaleciden dönen topa vuran Oğuz'un şutu ise savunmadan döndü.

47. dakikada gelişen Manisa FK atağında Fernandez'in şutu kaleci Szumski'de kaldı.

48. dakikada gelişen Manisa FK atağında sol kanattan ceza sahası çizgisinden sert bir şut vuran Fofana meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımına beraberlik golünü kazandırdı. 1-1

61. dakikada Manisa FK atağında ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan Fofana topu kale ağlarıyla buluşturdu. 2-1

88. dakikada Sakaryaspor'dan Murat Cem Akpınar'ın kullandığı frikikte ceza sahası içinde Mustafa Pektemek'in kaleci Alperen tarafından düşürülmesi üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+1. dakikada Sakaryaspor adına penaltıyı kullanan Max Gradel topu ağlarla buluşturarak takımına beraberlik golünü kazandırdı. 2-2

90+7. dakikada Sakaryaspor'da Kahraman VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Hakemler: Alpaslan Şen, Şenol Bektaş, Samet Özkul

Manisa FK: Alperen, Yusuf Talum (Oktay dk. 64), Bartu Göçmen, Birkan, Umut Erdem, Cissokho, Oğuz Gürbulak (Kaan Kanak dk. 76), Kadir Kaan Yurdakul (Ramirez dk. 46), Osuji (Kerem Arık dk. 76), Fofana (Efe dk. 65), Wriedt

Yedekler: Eren, Ada, Yunus Emre, Osman, Arda

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Sakaryaspor: Jakub Szumski, Bülent Uzun (Engin Can Aksoy dk. 89), Erdi Dikmen, Salih Dursun, Cebrail Karayel, Rayane Aabid (Himmet DK. 85), Murat Cem Akpınar, Emre Demir (Kahraman dk. 64), Fernando Andrade, Abdel Zagre (Mustafa dk. 63), Max Gradel

Yedekler: İsmail Çipe, Miraç, Temel, Volkan

Teknik Direktör: Suat Kaya

Goller: Murat Cem Akpınar (dk.23) Max Gradel (Pen) (dk. 90+1)(Sakaryaspor), Fofana (dk. 48 ve 61), (Manisa FK)

Kırmızı kart: Kahraman (dk. 90+7) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Birkan, Ramirez, Osuji, Kerem, Alperen, Oktay (Manisa FK), Erdi, Salih, Murat Cem Akpınar, (Sakaryaspor) - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sakaryaspor Trendyol manisa Futbol Spor Futbol Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Maximin pozisyonu kırmızı kart mı, sarı kart mı (Göztepe – Fenerbahçe)? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ali Koç'u kim ittirdi? Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'a kim saldırdı, adı ne? 18 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ali Koç'a ne oldu? (ALİ KOÇ GÖZTEPE) Göztepe maçında Ali Koç neden düştü, kim su attı? Osayi pozisyonu Penaltı mı? Göztepe Fenerbahçe penaltı kararı doğru mu? Göztepe golü neden iptal edildi? Göztepe Fenerbahçe iptal edilen gol faul mü değil mi? Fenerbahçe Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Göztepe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Göztepe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Phönix Lübeck B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Phönix Lübeck B.Dortmund ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Göztepe Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ağustos Göztepe Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Göztepe Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı neden başlamadı? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor iptal mi, ertelendi mi? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Benfica Casa Pia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Benfica Casa Pia ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?
title