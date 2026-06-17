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Manisa FK, Julian Anziani ve Alvaro Ampuero ile görüşmelerde

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1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, Palermo'dan Julian Anziani ile prensipte anlaştı. Ayrıca Peru Milli Takımı'nda da oynayan stoper Alvaro Ampuero ile transfer görüşmeleri olumlu ilerliyor.

1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü transferde gaza bastı. Bonservisi İtalyan ekibi Palermo'da olan, geçen sezonu da Sarıyer'de kiralık geçiren Fransız orta saha Julian Anziani ile prensipte el sıkışan siyah-beyazlılar, Perulu Alvaro Ampuero'yu listesine aldı. Peru'nun Cusco FC takımı ile sözleşmesini feshettiği öğrenilen 33 yaşındaki stoperin siyah-beyazlılarla görüştüğü ve transferin olumlu ilerlediği bildirildi. Futbola ülkesinde Universitario takımında başlayan tecrübeli futbolcu Avrupa'da ise İtalya'dan Parma, Padova ve Salernitana, Azerbaycan ekibi Zira ile Çekya temsilcisi Viktoria Zizkov takımlarında oynadı. Ampuero, 9 defa da Peru Milli Takımı'nda görev yaptı. Oyuncunun ayrıca sol bekte de görev yaptığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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