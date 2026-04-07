Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Futbol: Trendyol 1. Lig
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Manisa FK, sahasında Atko Grup Pendikspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Diony ve Muhammed Enes Kiprit kaydetti.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Hakan Ülker, Enes Biroğlu, Mehmet Ali Vardar

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Yasin Güreler, Umut Erdem, Cissokho, Yunus Emre Dursun (Dk. 68 Ahmet Şen), Vargas (Dk. 90+5 Ada İbik), Lindseth, Osman Kahraman (Dk. 77 Muhammed Enes Kiprit), Diony

Atko Grup Pendikspor : Deniz Dilmen, Erdem Gökçe (Dk. 67 Kitsiou), Berkay Sülüngöz, Soldo, Furkan Doğan (Dk. 78 Mesut Özdemir), Hakan Yeşil, Bekir Karadeniz, Wilks, Hamza Akman (Dk. 78 Clarke-Harris), Denic, Görkem Bitin

Goller: Dk. 5 Diony, Dk. 90+5 Muhammed Enes Kiprit (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 39 Bekir Karadeniz, Dk. 71 Mesut Özdemir (Atko Grup Pendikspor ), Dk. 45 Yunus Emre Dursun, Dk. 89 Yasin Güreler (Manisa FK)

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Atko Grup Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Yusuf Böyük
Trump'ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı

Zaman daralırken İsrail basını olası senaryoları yazdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan ünlülerden 6'sı serbest, 3'ü ise...
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakımda tedavi görüyor

İbrahim Tatlıses yoğun bakıma alındı
Ata Demirer'den kilo vermek isteyenlere net tarif: Bunları yemeyeceksin

Ata Demirer’den zayıflama sırrı: Bunları yemeyeceksin
Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli

Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan ünlülerden 6'sı serbest, 3'ü ise...
Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü

Uçaktan iner inmez ilk iş olarak bakın ne yaptı

Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor