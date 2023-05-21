- Manisa FK - Pendikspor maçının ardından

MANİSA - Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Pendikspor'a 5-1 mağlup olarak, ligi tamamladı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Bizim için maçı sonucunun çok önemi yoktu. Rakip için öyle değildi. Rize-Altınordu maçından umut ettiği bir skor gelseydi, belki bugün Pendikspor, Süper Lig'e çıkmıştı. Bugün sahada oyuncu kalitesi yüksek, doğru bir oyun oynayan Pendik takımı vardı. Bunun ispatı da ligi üçüncü sırada 67 puanla bitirmeleridir. Biz daha orta ölçekli bir kadroyuz. Geçen hafta Tuzla maçını kazanmamıza rağmen lig bizim için bitmişti. Artık yeni sezon için nasıl bir plan yapacağız ona bakmamız lazım. Pendikspor'a da play-off yolunda başarılar dilerim" dedi.

Pendikspor cephesi

Son haftaya umutlarını koruduklarını dile getiren Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü de, "Son hafta umutluyduk. Kazandığımız takdirde Rize'den iyi haber geleceğini umut ediyorduk. Biz kazandık ama beklediğimiz haber gelmedi. Altınordu, 25-30. dakikalarda 10 kişi kalmış, ondan sonraki süreç Altınordu için zor olmuştur diye düşünüyorum. Bugün kazanmamıza rağmen buruk bir sevinç yaşıyoruz. İyi oynadık, iyi bir galibiyet aldık. Süper Lig'e direkt çıkma umudumuz şu an kaybolmuş olması bizi biraz üzdü. Bulunduğumuz yerde bitirmek de çok başarılı olduğumuzu gösteriyor. Başkanlarımız, yöneticilerimize, oyuncularıma teşekkür ediyorum. Şu an play-off finalini garantilemiş bir Pendikspor var. Bu sezon boyunca oynadığımız oyunun aldığımız ödülü. Şimdi play-off'ta karşımıza çıkacak rakiple final oynayıp Süper Lig'e çıkmayı istiyoruz. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Artık son bir maç kaldı. O play-off finalini de kazanıp tüm semtimize, ilçemize, bize destek veren taraftarımıza Süper Lig sevincini hediye etmek istiyoruz. Maça gelecek olursak Manisa Futbol Kulübü'nün hedeften kopmuş olması daha düşük tempoda oynaması bizim oynadığımız oyunu daha farklı hale getirdi. Gelecek sene Manisa FK'ya başarılar diliyoruz. Eksik oyuncularımızı da final maçına hazırlayıp, inşallah o maçta gülmek istiyoruz" diye konuştu.