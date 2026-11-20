Manisa FK, Pendikspor maçı hazırlıklarını 15. hafta öncesi sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa FK, Trendyol 1. Lig 15. haftasında sahasında Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlılar, 22 Kasım Pazar saat 16.00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda rakibini yenerek 3 puan hedefliyor.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında oynayacağı Pendikspor karşılaşmasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Eğlenceli oyunlarla devam eden çalışma, dar alan oyunuyla sona erdi. Manisa ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Pendikspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda 22 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başlayacak mücadelede siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatmayı hedefliyor.
Süleyman Bahadır yönetecek
Manisa FK ile Pendikspor arasında oynanacak karşılaşmada hakem Süleyman Bahadır düdük çalacak. Bahadır'ın yardımcılıklarını Cem Özbay ve Tuncay Ercan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise İbrahim Güner olacak.