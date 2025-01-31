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Manisa FK, Orta Saha Oyuncusu Mustafa İnan ile Anlaşarak Ayrıldı

Manisa FK, Orta Saha Oyuncusu Mustafa İnan ile Anlaşarak Ayrıldı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, orta saha oyuncusu Mustafa İnan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Mustafa İnan'a verdiği hizmetler için teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, orta saha oyuncusu Mustafa İnan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Manisa FK tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Mustafa İnan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Mustafa İnan'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Manisa FK, sezon öncesi Mustafa İnan ile 14 Ağustos 2024 tarihinde 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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